BM Koordinatörü Griffiths, Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak tanımladı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak nitelendirdi.
Ankara
Griffiths, X sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların 6. ayında açıklama paylaştı.
- İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
- İsrail'in saldırılarından kaçanların sığındığı Refah'taki çöp yığınları Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
- Gazzeliler Kadir Gece'sini sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti
- Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı
- Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme çalışmaları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen süreçte Gazze halkının sürekli "ölüm, yıkım ve insan eliyle yaratılmış kıtlıkla" karşı karşıya kaldığını belirten Griffiths, "Bu savaş, her geçen gün daha fazla sivilin canını alıyor." ifadesini kullandı.
Griffiths, çatışmanın devam ettiği her saniye Filistinlilerin "acı ve ızdırap" çektiğine dikkati çekerek "Benim ve diğer pek çok kişinin defalarca söylediği gibi bu savaşın sona ermesi için çok geç kalındı." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ve bölgede sığınacak güvenli bir yerin bulunmadığını ifade eden Griffiths, uluslararası ve bölgesel kuruluşların Gazze'de yürüttüğü insani yardım çalışmalarının "bombardımanlar, güvensizlik ve erişimin engellenmesi" nedeniyle aksadığını vurguladı.
Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak tanımlayan Griffiths, bu ihanetin hesabının sorulması gerektiğini belirtti.
Griffiths, "Bugün kalbim öldürülen, yaralanan ya da rehin alınanların aileleriyle ve sevdiklerinin durumunu bilememenin acısını yaşayanlarla birlikte." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.