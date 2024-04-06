Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,332.40
BTC/USDT
68,076.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler Kadir Gece'sini sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinli Kadir Gecesi'ni sokaklarda, meydanlarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti.

Ramzi Mahmud, Mehmet Nuri Uçar  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Gazzeliler Kadir Gece'sini sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti

Gazze

Gazzeliler Kadir Gecesi'nde yatsı ve teravih namazlarını sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında eda etti.

Gece boyu teravih ve gece namazları kılındı, hatim duaları edildi, hocalar tarafından verilen vaazlar ilgiyle takip edildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Halife Camisi meydanı, yeni saldırı tehlikesine rağmen gece boyu ibadet edenlerin en yoğun şekilde bulunduğu noktalardan biriydi.

"Bu gece yılda bir kez geliyor, tüm yıl bu geceyi bekliyoruz ve boşa harcayamayız"

Kadir Gecesi'ni Halife Camisi'nin avlusunda idrak eden Filistinli genç Halid Şaban, "Bu gece yılda bir kez geliyor, tüm yıl bu geceyi bekliyoruz ve boşa harcayamayız." dedi.

İsrail'in yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü acımasız saldırılara, yardım girişini engelleyerek yol açtığı insani felakete ve zorla yerinden etme planına rağmen hala burada ve ayakta olduklarını dile getiren Şaban, şunları söyledi:

"Allah'a bu savaşın bitmesi, bize zafer nasip etmesi ve mükafatımızı en güzel şekliyle vermesi için dua ettiğimiz güzel bir geceydi. İbadet edenler Allah'a dua ederken sürekli ağlıyorlardı. Allah'ın bizi zayi etmeyeceğinden eminiz. Bu geceyi idrak ederek, topraklarımızda dimdik ayakta olduğumuzun, cami yıkıntıları arasında olsa bile ezan ve Kur'an okuyacağımızın mesajını vermek istedik."

Kadir Gecesi'nde bu yıl camilerde çocuklara şekerleme dağıtılamadı

Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen dua ve vaazlara çocuklar da katıldı. Ancak Gazze'de her yıl Kadir Gecesi'nde camilerde çocuklar için yapılan şekerleme ikramı bu yıl yapılamadı.

Gazze kent merkezi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi İsrail'in yardım girişini engellemesi nedeniyle çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan ciddi bir gıda krizine sahne oluyor.

İsrail'in Gazze'de büyük yıkıma neden olan saldırılarından ibadethaneler de nasibini aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 29 Mart'taki verilerine göre, Gazze'de 227 cami tamamen, 294'ü ise kısmen yıkıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış
Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor
YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı
Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
Beşiktaş'taki gece kulübünde aynı anda çok iş yapma telaşı faciayı getirdi

Benzer haberler

Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı

Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı

Filistinli yetkili: Gübre ve tarım ilaçları konusunda uzmanlaşmış Türk ürünlerine büyük ölçüde güveniyoruz

Gazzeliler Kadir Gece'sini sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti

İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı

İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı

Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı
Yahudi aktivist Pinch, Holokost'tan kurtulan annesinin İsrail'den utanç duyarak öldüğünü söyledi

Yahudi aktivist Pinch, Holokost'tan kurtulan annesinin İsrail'den utanç duyarak öldüğünü söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet