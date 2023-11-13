İrlanda'da ana muhalefetteki Sinn Fein'in lideri McDonald: Gazze'de öldürülen çocuklar için uluslararası hukuk nerede
İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald, "Gazze'de öldürülen çocuklar, çocuklarının ölü bedenlerini kollarında tutan Gazzeli anneler için uluslararası hukuk nerede?" ifadesini kullanarak, Filistin'e desteğini yineledi.
Ankara
Sinn Fein'in yıllık parti toplantısında konuşan McDonald, İsrail'in işlediği suçlara yönelik ülkelerin tepkisizliğini eleştirdi.
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"Gazze'de öldürülen çocuklar için, çocuklarının ölü bedenlerini kollarında tutan Gazzeli anneler için uluslararası hukuk nerede?" ifadesini kullanan McDonald, İsrail'in faaliyetlerinin "ceza almadan devam etmesine izin verilemeyeceğini" belirtti.
McDonald, İrlanda hükümetinin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine yollaması ve İsrail Büyükelçisini ülkeden göndermesi gerektiğini söyledi.
Parti sözcülerinden Matt Carthy ise Filistin'i desteklediğini belirterek, "Tıpkı dünyanın her köşesinden, her ırktan ve her inançtan yüksek sesle ve gururla ilan edenlerle birlikte durduğumuz gibi, binlercemiz, milyonlarcamız hepimiz Filistinliyiz!" dedi.
Carthy ayrıca, Filistin'in İrlanda'daki misyonunun başkanı Büyükelçi Dr. Jilan Vehbi Abdülmecit'i sahneye davet ederek, "Ona İrlanda halkının Gazze ve Filistin halkıyla yakınlığını yansıtan bir karşılama yapmanızı istiyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.