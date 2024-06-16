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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Utku Şimşek  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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