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Dünya

İrlanda Parlamentosu önünde Filistin'e destek gösterisi

Dublin'de, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin İrlanda Parlamentosunda yapacağı görüşme öncesinde onlarca kişi binanın önünde bir araya geldi.

Huzeyfe Taştan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
İrlanda Parlamentosu önünde Filistin'e destek gösterisi Fotoğraf: Huzeyfe Taştan/AA

Dublin

Filistin'e destek gösterisinde, "Soykırımı bitirin", "Filistinli bebekler hedef değil", "Nekbe hiç bitmedi" yazılı dövizler taşınırken, öldürülen Filistinli bebekleri temsilen yerlerde beze sarılı bebek maketleri sergilendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu maskeleri takan göstericiler, iki liderin Orta Doğu politikalarını eleştirdi.

Göstericiler attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla, özellikle Filistin meselesi ve bölgedeki insan hakları ihlalleri konusunda Biden ve Netanyahu'ya tepki gösterdi. Protestocular, Gazze Şeridi'nde adaletin ve barışın sağlanmasını istedi.

Gösteriye katılanlardan Yeni Zelandalı Jack Spicer, AA muhabirine, direnişin çok güçlü olduğu İrlanda'da, savaş suçlularının ve ABD terörizminin bir araya gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Spicer, "Siyonist terör devleti İsrail'e karşı Filistin'i desteklemek için buradayız. Filistin halkının, işgal edilmiş 1948 bölgesinin, Batı Şeria ve Gazze'nin yanındayız. Soykırıma, silaha, ABD ordusunun İrlanda üzerinden terörist İsrail devletine yardım etmesine 'hayır' demek için buradayız. Burada duracağız ve Filistin halkının yanında olacağız." diye konuştu.

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