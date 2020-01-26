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Dünya

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.01.2020
İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

İstanbul

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan var olsun, Türkiye başın sağ olsun." ifadeleriyle tezahüratta bulundu. 

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in 1 Kasım 2019'da karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, Türkiye lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor.

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