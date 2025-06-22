İran'ın talebiyle BMGK'de bugün oturum düzenlenecek
İran'ın, ABD'nin saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) ilerleyen saatlerde toplanacak.
Ankara
AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin gönderdiği, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebini içeren mektup üzerine Pakistan, Çin ve Rusya, BMGK'nin acil oturumla toplanması çağrısında bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.
İİT İstanbul Deklarasyonu’nda uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu’nda, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef aldığı son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" denildi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
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