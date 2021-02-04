Euro
8.57
Dolar
7.15
BIST 100
1,535.61
Altın
1,794.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı

İran'ın Rusya'dan aldığı koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 04.02.2021
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, aşıları taşıyan Mahan Hava Yollarına ait uçak başkentteki Tahran İmam Humeyni Havalimanına indi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konuya ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulunan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, ikinci parti aşıların 21 Şubat'a, üçüncü parti aşıların da 1 Mart'a kadar ülkeye ulaşacağını belirtti.

Celali, sevkiyatın daha sonra da haftada bir devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 26 Ocak'taki Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'da onaylandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat'tan) önce ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor

Benzer haberler

Ifo: Şirketler normal iş durumuna ortalama 10,3 ayda geçilmesini bekliyor

Ifo: Şirketler normal iş durumuna ortalama 10,3 ayda geçilmesini bekliyor

İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor

Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor
Robot 'Göbeklitepe' nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak

Robot 'Göbeklitepe' nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak