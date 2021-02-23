Euro
8.58
Dolar
7.06
BIST 100
1,524.98
Altın
1,808.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahale: 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İran'da Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Saravan ilçesinde gösteri düzenleyen petrol kaçakçılarına Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 23.02.2021
İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahale: 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İstanbul

Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif, dün meydana gelen olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İran-Pakistan sınırında iki gündür bekletilen petrol kaçakçılarının açlık ve susuzluk nedeniyle kapıların açılması için emniyet güçlerine talepte bulunduğunu belirten Arif, "Sınır emniyet güçlerinin kapıları açmaması üzerine kaçakçılar, dün, protesto gösterisi düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu askerleri, hedef gözetmeden ateş açtı. Müdahale sonucu en az 10 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı." dedi.

Saravan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybedenlerin cenaze namazını kılmak için bu sabah ilçe kaymakamlık binası önünde toplandığını ifade eden Arif, "Cenaze namazına izin verilmemesi üzerine göstericiler, kaymakamlık binası müştemilatını tahrip ettiler. Sonra göstericiler, Devrim Muhafızları Ordusu binası önünde toplanarak gösteri düzenledi. Emniyet güçlerinin göstericilere müdahale ettiği, yaralıların ve gözaltına alınanların olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Gösterilerin ve polis müdahalesinin hala devam ettiğini dile getiren Arif, Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesinin sebebinin 2 hafta önce İran Meclisi'nde onaylanan ve sınır bölgelerindeki kaçakçılığın önüne geçilmesi ile petrol satışlarının emniyet güçleri tarafından yapılmasını öngören "Rezzak Yasası" olduğunu öne sürdü.

Arif, "Mecliste onaylanan Rezzak Yasası'na göre, sınır bölgelerindeki petrol satışını bundan sonra Devrim Muhafızları Ordusu yapacak. Emniyet güçleri bu nedenle, bölgedeki fakirlik nedeniyle başka kazancı olmayan ve bu işe mecbur bırakılan insanlara sert müdahalede bulunuyor." şeklinde kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (23 Şubat 2021)

Benzer haberler

Netanyahu İran'ın nükleer silahlanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi

Netanyahu İran'ın nükleer silahlanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını söyledi

İran'ın Pakistan sınırında gösteri yapan kaçakçılara yönelik müdahale: 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Eski Mossad Başkanı Yatom, İran'ın nükleer silahlanmasına karşı gerekirse askeri güç kullanılmasından yana

Güney Kore İran'ın bloke edilen parasını ABD ile istişare ederek serbest bırakacağını duyurdu

Güney Kore İran'ın bloke edilen parasını ABD ile istişare ederek serbest bırakacağını duyurdu
Bölgesel dengeler İran ve Batılı güçlerin nükleer anlaşmaya dönme umudunu zorlaştırıyor

Bölgesel dengeler İran ve Batılı güçlerin nükleer anlaşmaya dönme umudunu zorlaştırıyor
İran nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldı

İran nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldı