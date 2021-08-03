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İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, görev süresi dolmadan birkaç gün önce yaptığı ve ülke güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bazı açıklamaları muhafazakar medyanın tepkisini çekti.

Ahmet Dursun   | 03.08.2021
İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki

Ankara

İran'da görevinin son günlerini geçiren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkesinin nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulaması ve nükleer müzakerelerde ülkenin füze programının da görüşülmesi gerektiğine dair görüşleri ülkedeki muhafazakarların tepkisine neden oldu.

Ruhani'nin, 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olarak katıldığı son kabine toplantısında ve daha sonra devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülke güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bazı açıklamalarda bulunması hem ülke medyasında hem sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Ruhani'nin konuşmasındaki en dikkati çeken husus, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili gizli belgelerin İsrail tarafından ele geçirildiğini ilk kez doğrulaması oldu.

Bu açıklamayla İsrail ajanlarının İran'ın nükleer programıyla ilgili gizli belgelerini çalıp, Donald Trump'a teslim ettiğini ilk kez itiraf eden Ruhani, Trump'ın da bu belgeleri gördükten sonra 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini söyledi.

Böylece eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilk kez Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıkladığı belgelerin doğruluğu ülkenin en üst düzeyinde kabul edilmiş oldu.

Ruhani, dün devlet televizyonuna verdiği son röportajında ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının "kırmızı çizgi" olarak kabul ettiği füze programının da müzakereye açılması gerektiğine işaret ederek, "Dünya ile normal ilişkiler kurmak istiyorsak tüm alanlarda müzakere edebilmemiz için bize izin verilmelidir." dedi.

Muhafazakar medya Ruhani'ye öfkeli

Hasan Ruhani'nin son kabine toplantısında yaptığı veda konuşması ülke medyasında muhafazakar ve reformist basında farklı tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yakın reformist gazeteler söz konusu açıklamayı genel olarak görmezden geldi.

Muhafazakar gazetelerde ise Ruhani'ye yönelik öfke manşetlere taşındı. Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Cevan gazetesi, Ruhani'nin tam sayfa resmini kullandığı manşetinde "Gitti" başlığını attı.

Aşırı muhafazakar çizgisiyle bilinen Vatan-ı İmruz gazetesi ise Ruhani kabinesinin fotoğrafını paylaşarak, "Ne affedeceğiz ne de unutacağız" manşetini kullandı.

İran lideri Hamaney'in ofisine yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden Keyhan da "Amerika'ya güven ve ümit hükümeti yolun sonuna geldi." manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

İranlı sosyal medya kullanıcıları ise Ruhani'nin vedasını, "Helal etmeyeceğiz" etiketiyle karşıladı.

Haziran ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar siyasetçi İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta düzenlenecek törenle görevine resmen başlayacak.

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