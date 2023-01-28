İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.