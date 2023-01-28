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Dünya

İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Yusuf Soykan Bal   | 28.01.2023
İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

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