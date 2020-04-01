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Dünya

İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İran'ın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 01.04.2020
İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İstanbul

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "22 Mart'tan bu yana Fars eyaletinde 11 kişi, Hürmüzgan ve Kum'da 3'er kişi, Sistan-Beluçistan'da 2 kişi, Buşehr ve Huzistan eyaletlerinde de 1'er kişi selde hayatını kaybetti." dedi.

Hürmüzgan eyaletinde kayıp bir kişinin aranmasına devam edildiğini aktaran Halidi, sel nedeniyle 14 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Halidi, 30 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak duyurmuştu.

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