Dolar
34.28
Euro
37.51
Altın
2,659.76
ETH/USDT
2,448.50
BTC/USDT
62,909.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "İran, Lübnan'a silah gönderiyor" iddialarını yanıtladı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Tahran yönetiminin Hizbullah'a hava yoluyla silah yardımı yaptığı iddialarına "Lübnan'ın askeri desteğe ihtiyacı yok" açıklamasıyla cevap verdi.

Mücahit Oktay  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "İran, Lübnan'a silah gönderiyor" iddialarını yanıtladı

New York

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan haber kanalı Fox News'teki "İran'ın, hava yoluyla Lübnan'a küçük ve orta boy silahlar gönderdiği" iddiaları yanıtlandı.

Açıklamada, "Lübnan'ın askeri desteğe ihtiyacı yok. En önemli ve acil öncelik, ateşkesin sağlanması ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması olmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

İran'ın Lübnan'a "usulüne uygun" olarak yardım ettiği belirtilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan'a çok sayıda kanaldan insani yardım sağlama konusunda aktif olarak yer almaya devam ediyor ve tıbbi yardım sağlamaya ve yaralıları almaya hazır olduğunu resmen ifade etti." değerlendirmesi yer aldı.

Fox News, İran yönetiminin hava yoluyla Lübnan'a "küçük ve orta boy silahlar gönderdiği" iddiasında bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
Trabzon'da koruma ve bakım altındaki kız çocukları arasında yemek yarışması yapıldı
TÜRKSOY'dan Moğolistan'da kültürel işbirliği adımı
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Türkiye'de doğal afetlerin yüzde 45'ini heyelanlar oluşturuyor

Benzer haberler

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "İran, Lübnan'a silah gönderiyor" iddialarını yanıtladı

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "İran, Lübnan'a silah gönderiyor" iddialarını yanıtladı

Lübnan'dan ayrılanlar, Suriye'de rejimin saldırılarında boşaltılan bölgelere yerleşmeyi sürdürüyor

İran-İsrail savaşı yakın mı?

İsrail'in Lübnan sınırındaki bölgelerinde 1645 hasar tespitinin kayda geçtiği açıklandı

İsrail'in Lübnan sınırındaki bölgelerinde 1645 hasar tespitinin kayda geçtiği açıklandı
Eski ABD başkanı Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a saldırılar nedeniyle tebrik etti

Eski ABD başkanı Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a saldırılar nedeniyle tebrik etti
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusuna saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusuna saldırı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet