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Dünya

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası kaynaklı hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi.

Haydar Şahin  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
İran'ın bazı şehirlerinde kum fırtınası nedeniyle okullar tatil edildi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bazı şehirlerdeki kriz yönetim merkezleri ile acil durum komiteleri yaşanan kum fırtınası nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı verdi.

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Ülkenin batısında etkili olan kum fırtınası nedeniyle bugün Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Zencan eyaletlerindeki okullar ile Doğu Azerbaycan eyaletinde okulların yanı sıra Tebriz kentindeki tüm devlet kurum ve kuruluşları ile bankalar tatil edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kum fırtınasının bugün Elburz eyaleti ile başkent Tahran'a da ulaşacağı tahmin ediliyor.

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