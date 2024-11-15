Dolar
34.44
Euro
36.38
Altın
2,567.63
ETH/USDT
3,021.70
BTC/USDT
89,239.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi

İran’ın geçen ay ABD yönetimine, "seçilmiş başkan Donald Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi.

İslam Doğru  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

New York

Wall Street Journal’ın, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, iki ülke arasında geçen aylarda Trump konusunda yazışmalar yapıldı.

ABD yönetiminin, eylülde Tahran’a özel bir mektup göndererek, İran’ın Trump’a yönelik tehditlerinin "ulusal güvenlik sorunu" olarak görüldüğünü belirttiği ve bu konuda olası herhangi bir girişimin "savaş sebebi" sayılacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

Bu mektuba karşılık olarak İran’ın da 14 Ekim’de Washington’a yazılı cevabında Trump’ı öldürmeye çalışmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği açıklaması

Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından, söz konusu haberdeki iddialara ilişkin AA'ya yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki ülke arasında paylaşılan resmi mesajların ayrıntıları hakkında kamuya açık açıklamalarda bulunmuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Şehit (Kasım) Süleymani suikastını, uluslararası hukukun tanınmış ilkelerine bağlı kalarak yasal ve yargısal yollarla takip etme taahhüdünü uzun zaman önce ilan etti." ifadeleri paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Trump’ın başkanlığı döneminde, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

İran’ın, Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak başta eski Başkan Trump olmak üzere ABD’li yetkililere suikast planladığı iddia edilmiş, bunun üzerine Joe Biden yönetimi temmuzda Trump’ın Gizli Servis korumasını artırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi

Benzer haberler

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi

İran'ın, ABD'ye "Trump'ı öldürmeye çalışmayacağına" dair yazılı güvence verdiği iddia edildi

Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonlandırılması gerektiğini" söyledi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabine seçimleri nasıl yorumlanıyor?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabine seçimleri nasıl yorumlanıyor?
Amerikan seçimlerine Gazze etkisi: Müslümanlar kime oy verdi?

Amerikan seçimlerine Gazze etkisi: Müslümanlar kime oy verdi?
Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi

Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet