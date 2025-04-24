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Dünya

İran'ın ABD ile müzakerelerde geçici nükleer anlaşmayı gündeme getirdiği iddia edildi

İran tarafının ABD Başkanı Donald Trump'ın tanıdığı 2 aylık sürede nihai anlaşmaya varılmasının mümkün olmayabileceği gerekçesiyle Washington'a geçici bir nükleer anlaşma yapılması konusunu gündeme getirdiği iddia edildi.

Mustafa Deveci  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
İran'ın ABD ile müzakerelerde geçici nükleer anlaşmayı gündeme getirdiği iddia edildi

Ankara

Axios haber sayfasında adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin 19 Nisan'da Roma'da yapılan dolaylı müzakerelerde, çok fazla teknik detay olması nedeniyle Trump'ın tanıdığı 2 aylık sürede nükleer anlaşmaya varılmasının mümkün olmayabileceğini dile getirdiği öne sürüldü.

Bu nedenle Erakçi'nin Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a geçici nükleer anlaşmayı gündeme getirdiği ifade edildi.

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Witkoff'un ise şu an için geçici anlaşma yerine 60 günlük sürede kapsamlı bir kalıcı nükleer anlaşmaya varılmasına odaklanmak istediğini söylediği aktarıldı.

Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin Witkoff ile Erakçi'nin Roma'daki müzakerelerde "iyi bir ilerleme kaydettiğini" aktardığına yer verildi.

Erakçi ve Witkoff, hafta sonu Umman'da buluşabilir

ABD ve İranlı çalışma heyetlerinin teknik müzakerelerin ilk turu için cumartesi günü Umman'da bir araya geleceği belirtildi.

Çalışma heyetlerinin görüşmesinin tamamlanması halinde Witkoff ve Erakçi'nin de hafta sonu Umman'da buluşabileceği ifade edildi.

Trump, İran'a nükleer anlaşmaya varılması için 2 ay süre tanımıştı.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması amacıyla 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı müzakerelerin ikinci turu da 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilmişti.

Her iki tur görüşmelerde de İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi ise  Witkoff  temsil etmişti.

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