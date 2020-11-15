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Dünya

İran'daki muhafazakar milletvekili, ekonomik kriz nedeniyle açlık grevine başladı

Siyasetin muhafazakarlar ve reformistler olarak ikiye bölünmesinin ülkede toplumsal ayrılıklara neden olduğunu dile getiren milletvekili Mustafa Rıza Hüseyni, Meclis'teki ofisinde açlık grevine başladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 15.11.2020
İran'daki muhafazakar milletvekili, ekonomik kriz nedeniyle açlık grevine başladı

İstanbul

İran Meclisi'ndeki muhafazakar milletvekillerinden Mustafa Rıza Hüseyni, "ekonomik kriz ve idarecilerin sorumsuzluğunu" protesto etmek amacıyla Meclis'teki ofisinde açlık grevine başladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre Kirman Milletvekili Hüseyni, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Geceleri ekmek bulamayan muhtaçlar ve işini doğru yapmayan bazı yöneticilere dikkati çekmek için Meclis'teki ofisimde açlık grevine başlıyorum." dedi.

Siyasetin muhafazakarlar ve reformistler olarak ikiye bölünmesinin ülkede toplumsal ayrılıklara neden olduğunu dile getiren Hüseyni, şöyle devam etti:

"Halk, ekonomik durumlarının faiz girince kötüye gittiğini ve dinin emirlerinin göz ardı edildiğini söylüyor. Bankalar halkın parasını toplayıp aynı parayla halka borç verdiler. Büyük karlar alarak gecikme cezaları topladılar. Bunun sonucunda hem ekonomi hem de İslam zarar gördü."

Hüse​​​​​​​yni, ülkede ekonomik zorluklar nedeniyle halkın zaman zaman gösteriler düzenlediğini vurgulayarak, "Şehit ve gazi aileleri ekonomik sorunları nedeniyle protestolar düzenlemek zorunda kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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