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İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı

İran'da 12. Dönem Millet Vekilliği ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı.

Haydar Şahin  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
İran'da parlamento seçimleri ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci başladı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA

Tahran

Ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla seçmenler oy vermeye başladı.

İran lideri Ali Hamaney, oyunu başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kullandı.

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

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