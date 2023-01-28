İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 122 kişi yaralandı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.
Ankara/Van
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İran Sismoloji Merkezine göre ise yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar en büyüğü 3,6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.
İran Acil Durum Merkezi, depremde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ülke medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.
AFAD Başkanı Sezer: Ülkemizde olumsuz bir durum yok
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."
Tarama faaliyetleri sürüyor
Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.
Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.