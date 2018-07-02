İSTANBUL

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Ramhürmüz İlçe Sağlık Müdürü Şükrüllah Selmanzade, Ramhürmüz ve Ebulfars bölgelerinde kirli içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarının 350'ye ulaştığını söyledi.

Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaşanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkın çevredeki çeşmelerden su ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu meydana geldiğini ifade etti.

İshal ve yüksek ateş şikâyetleri bulunan hastaların tedavi için çevre hastaneler ve sağlık ocaklarına başvurdukları belirtildi.

Ramhürmüz Savcısı Kasım Nejad, dün aynı bölgede zehirlenen kişi sayısını 230 olarak açıklamıştı.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

Neseb: Su krizi güvenlik sorununa dönüşecek

İran Meclisi Ahvaz Milletvekili Cevad Kazım Neseb, Huzistan eyaletindeki krizin devam etmesinin güvenlik sorununa dönüşeceğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Kazım Neseb, "Sıcaklık yaklaşık 55 derece, su yok. Hürremşehr ile Abadan kentlerinin planlı düzenlemelerinin ve restorasyon çalışmalarının yapılmamasıyla işsizlik bir araya gelince Huzistan eyaletinde güvenlik sorunu ortaya çıkıyor." dedi.

Yetkilileri göreve çağıran Neseb, "Huzistan halkı 8 sene savaşa (İran-Irak savaşı) sabretti. Ama merhametsizliğe daha fazla tahammülleri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Sazlıkların kurutulmasıyla meydana gelen kum fırtınalarının halkın en büyük sorunları arasında yer aldığına dikkati çeken Neseb, "Günümüzün en büyük sorunu içme suyudur. Huzistan bölgesindeki suların çoğu tuzludur." açıklamasında bulundu.

Kazım Neseb, işsizliğin azalması için bölge insanına petrol kuyularında iş verilmesi ve çiftçilerin ekim yapabilmesi için ziraat alanlarına su temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı

