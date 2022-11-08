Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,674.04
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
19,663.00
BIST 100
4,384.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

Ülke genelinde bir önceki yıla göre, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölenlerin sayısı düşerken, başkent Tahran'da 2 katına çıktı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.11.2022
İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

İstanbul

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, ülkesinde hava kirliliğinin bir yılda, 20 bin 800 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Etemadonline haber sitesine göre, Şahsuni, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl 27 şehirde yapılan araştırmada hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 20 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şahsuni, bu rakamın başkent Tahran'da 6 bin 400 olduğunu kaydetti.

Bir önceki yıl aynı sebebe bağlı nedenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı ülke genelinde 41 bin 700, başkentte ise 3 bin 751 kişi olarak açıklanmıştı.

Tahran'ın hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü
Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
İstanbul Havalimanı'ndaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarında

Benzer haberler

İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili tutuklu 1024 kişi için iddianame hazırlandı

İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı

Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor

Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor
İran'da Kiş Adası’nın binlerce yıllık tatlı su kaynağı: "Kariz yer altı şehri"

İran'da Kiş Adası’nın binlerce yıllık tatlı su kaynağı: "Kariz yer altı şehri"
İran: Rusya'ya Ukrayna savaşından aylar önce sınırlı sayıda İHA verdik

İran: Rusya'ya Ukrayna savaşından aylar önce sınırlı sayıda İHA verdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet