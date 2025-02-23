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Dünya

İran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

İran'ın bir çok eyaletinde soğuk hava ve enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları pazartesi günü tatil edildi.

Ahmet Dursun  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
İran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

Tahran

İran medyasında yer alan haberlere göre, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum, Kirmanşah, Kürdistan, Elburz, Zencan, Hemedan, Doğu Azerbaycan, Erdebil, Gilan, Mazenderan, İlam, Rezevi Horasan, Gilan ve Fars eyaletlerinde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın okullar ve kamu kurumları tatil edildi

Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada da soğuk havalardan kaynaklı enerji tüketiminde tasarruf yapılması için Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının yarın kapalı olacağı bildirildi.

Kararın, Enerji Tüketimi Yönetimi Çalışma Grubu'nun talebine dayanarak alındığı aktarıldı.

Tahran eyaleti Meteoroloji Dairesi'ne göre, başkentte bu hafta salı gününe kadar sıcaklıkta belirgin bir düşüş bekleniyor. Bu düşüşe eyalette yer yer don olayının da eşlik edeceği belirtildi.


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