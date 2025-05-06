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Dünya

İran'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da kum fırtınası nedeniyle Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar, Kirmanşah'da ise resmi daireler de tatil edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İran'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin doğusundaki bazı eyaletlerdeki kum fırtınası nedeniyle ilgili kurumlardan yazılı açıklama yapıldı.

Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.

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