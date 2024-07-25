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Dünya

İran'da aşırı sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketiminde tarihi rekor kırıldı

İran elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, "Elektrik talebini karşılayamama durumu oluşursa Tahran'da cumartesi gününün tatil ilan edilmesini isteyeceğiz." dedi.

Ahmet Dursun  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İran'da aşırı sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketiminde tarihi rekor kırıldı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

İran'da son yılların en sıcak günleri nedeniyle ülke genelinde dün elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini talep edebileceğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söyledi.

Sıcaklığın son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Meşhedi, "Elektrik tüketimi dün gece zirveye ulaşarak, 79 bin 189 megavat oldu." dedi.

Tahran'da birkaç gün içinde sıcaklıkların daha da artacağına dair meteoroloji verilerine işaret ederek, elektrik kesintileri yaşanmaması için halka tüketimde tasarruf yapma çağrısında bulunan Meşhedi, "Elektrik talebini karşılayamama durumu oluşursa Tahran'da cumartesi gününün tatil ilan edilmesini isteyeceğiz. Devlet dairelerinin yanı sıra bankaların ve özel sektörün de tatil ilan edilmesi elektrik tüketiminin azaltılmasında mutlaka daha etkili olacaktır." diye konuştu.

Ülkenin güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, bugün 40 dereceye ulaşan sıcaklık cumartesi günü 42 dereceyi aşacak.

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