İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kalan 3 Madleen aktivisti kara yoluyla Ürdün'e gönderildi
İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, Ürdün’e sınır dışı edildi.
İstanbul
İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 3 aktivistin işgal altındaki Batı Şeria'dan kara yoluyla Ürdün’e sınır dışı edildiği belirtildi.
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“Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivistlerinin isimlerinin Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğu kaydedildi.
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İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.