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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kalan 3 Madleen aktivisti kara yoluyla Ürdün'e gönderildi

İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, Ürdün’e sınır dışı edildi.

Bekir Aydoğan  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İran'a saldırılar nedeniyle İsrail'de kalan 3 Madleen aktivisti kara yoluyla Ürdün'e gönderildi

İstanbul

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 3 aktivistin işgal altındaki Batı Şeria'dan kara yoluyla Ürdün’e sınır dışı edildiği belirtildi.

“Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivistlerinin isimlerinin Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğu kaydedildi.

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İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

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