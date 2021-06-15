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Dünya

İran yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin nükleer tesislerinde yüzde 60 oranında 6,5 kilogram, yüzde 20 oranında ise 108 kilogram uranyum zenginleştirildiğini söyledi.

Bilal Güler   | 15.06.2021
İran yüzde 60 oranında 6,5 kilogram uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rebii, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Hasan Ruhani hükümetine yönelik eleştirilere düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Hükümeti eleştirenlerin İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını görmezden geldiğini ifade eden Rebii, buna rağmen çeşitli alanlarda birçok başarılı adımın atıldığını kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyum zenginleştirme çalışmalarına değinen Rebii, şu ana kadar yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının yaklaşık 6,5 kilograma, yüzde 20 oranında zenginleştirilen uranyum miktarının ise 108 kilograma ulaştığını aktardı.

Rebii, söz konusu zenginleştirme çalışmalarının İran Meclisinin öngördüğü süreden çok daha hızlı gerçekleştirildiğini aktardı.

Gelecek aylarda yaptırımların kaldırılacağını umduklarını belirten Rebii, cuma günü yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka yoğun katılım gösterme çağrısında bulundu.

- İran'da onaylanan "nükleer yasa"

İran, ülkenin önde gelen nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı. Mecliste kabul edilen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı" yasası İran Atom Enerjisi Kurumuna uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirme yetkisi verdi.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını öngörüyordu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran'ın nükleer tesislerinde ani denetime izin veren Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret etmişti.

Grossi, UAEA'nın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 22 Şubat’ta taraflar arasında geçici teknik anlaşma sağlandığını duyurmuştu.





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