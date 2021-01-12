Euro
9.07
Dolar
7.46
BIST 100
1,546.27
Altın
1,857.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, sekiz aydan kısa sürede yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum stokuna erişeceklerini söyledi.

Ahmet Dursun   | 12.01.2021
İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

Ankara

Fars Haber Ajansı'na göre, suikast sonucunda hayatını kaybeden nükleer bilim insanlarını anma törenine katılan Kemalvendi, Meclis'te çıkarılan yasa uyarınca uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine dair değerlendirmelerde bulundu. 

Yasa kapsamında uranyumu en az yüzde 20 saflıkta zenginleştirmeye başladıklarını belirten Kemalvendi, yasa kapsamında bir yıl içerisinde yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyum üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kemalvendi, "Şu anda yaklaşık 4 ton civarında hammadde stokumuz mevcut. Bu yüzden Meclis'in bir yıl içerisinde 120 kilogram uranyum üretilmesi talebi bizim için ulaşılabilir bir hedeftir. Meclis'te çıkarılan yasayla belirlenen bu miktara sekiz aydan daha kısa sürede ulaşabiliriz." dedi.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclis'te hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme ve bu oranda 300 kilogram uranyum stoku hakkı veriyor. İran, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 5 Ocak'ta Fordo'daki nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirdiklerini açıklamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmesi ciddi bir adım olarak görülüyor çünkü İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu. Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine uyması halinde kendisinin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini ifade ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor
Çin'de Hebei eyaletinde uygulanan karantina tedbirleri ülkenin diğer bölgelerine genişletildi
Kovid-19 aşılarının Türkiye'deki dağıtım sürecinin ayrıntıları netleşti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 91 milyon 322 bini geçti
Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi

Benzer haberler

İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

İran: Yüzde 20 zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumu 8 aydan daha kısa sürede üretebiliriz

AB İran'dan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi

Katar'dan Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkileri için arabuluculuk mesajı

İran Fahrizade suikastıyla ilgili 4 kişi için 'kırmızı bülten' talebinde bulundu

İran Fahrizade suikastıyla ilgili 4 kişi için 'kırmızı bülten' talebinde bulundu
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi

İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı

Tahran'da hava kirliliğinin riskli seviyede olduğu açıklandı