Dolar
43.97
Euro
51.13
Altın
5,309.50
ETH/USDT
1,956.00
BTC/USDT
67,220.00
BIST 100
13,338.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İran'da yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Muallimi, "Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır." dedi.

Seçilecek liderin, "Hz. Mehdi'nin naibi konumunda görev yapacak biri" olduğuna işaret eden Muallimi, söz konusu kişinin "cesur bir fakih" ve "düşmandan korkmayan" biri olması gerektiğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır." diye konuşan Muallimi, Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldüğü duyurulmuştu.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi
48 binden fazla canlı türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini eve yerleştirdiği kamerayla izleyen sanığın cezasını onadı

Benzer haberler

Siber güvenlik ve yapay zeka İran-İsrail geriliminin "görünmez cephesi"

Siber güvenlik ve yapay zeka İran-İsrail geriliminin "görünmez cephesi"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uluslararası taşımacılıkta yeni maliyet dalgası yarattı

Netanyahu'nun "altıgen" ittifak söylemi ve bölgesel dengelere etkisi

Hamaney'in ölümü İran'daki dengeleri nasıl etkiler?

Hamaney'in ölümü İran'daki dengeleri nasıl etkiler?
Petrol piyasasında arz fazlası fiyatları sınırlarken Hürmüz Boğazı'ndaki risk yukarı yönlü baskı oluşturuyor

Petrol piyasasında arz fazlası fiyatları sınırlarken Hürmüz Boğazı'ndaki risk yukarı yönlü baskı oluşturuyor
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet