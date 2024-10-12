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Dünya

İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı

İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

Ahmet Dursun  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı

Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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