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Dünya

İran Ticaret Geliştirme Kurumu: Suriye'ye 500 milyon dolar ihracat hedefimiz imkansız hale geldi

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Abdulemir Rebihavi, Suriye'deki son gelişmelerden dolayı bu yılki 500 milyon dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
İran Ticaret Geliştirme Kurumu: Suriye'ye 500 milyon dolar ihracat hedefimiz imkansız hale geldi

İstanbul

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Rebihavi, Suriye'deki gelişmelerin iki ülke ticaretine muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Rebihavi, "Suriye'de son haftalarda önemli değişiklikler yaşandı ve bu gelişmeler, bu ülkedeki beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, İran'ın Suriye’ye 500 milyon dolarlık ihracat hedefini imkansız hale getirdi." dedi.

İran ile Esed rejimi arasında 2011 yılından sonra çeşitli ticari anlaşmalar yapılmıştı. Tahran’da geçen yıl yapılan Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyon Toplantısı'nda tüm malların sıfır gümrük tarifesiyle ticaretine karar verilmişti.

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