Dolar
8.43
Euro
9.91
Altın
1,804.72
ETH/USDT
3,287.00
BTC/USDT
49,110.00
BIST 100
1,459.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine bu ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 23.08.2021
İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran Petrol, Gaz ve Petrokimya İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, "Taliban'ın İran'dan alınan akaryakıt tarifelerini yüzde 70 oranında düşürmesinin ardından İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı." dedi.

Hüseyni, Afganistan'a akaryakıt ithalatının yeniden başlamasına karşın bazı İranlı iş adamlarının bu ülkeye ihracat konusunda temkinli olduğunu aktardı.

İran, Afganistan'daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ağustos'ta bu ülkeye yapılan akaryakıt ihracatını askıya almıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında 3. dalgaya girildi

Benzer haberler

İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı