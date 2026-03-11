Dolar
44.08
Euro
51.05
Altın
5,176.92
ETH/USDT
2,070.00
BTC/USDT
70,448.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Savaşın sona ermesinin tek yolu meşru haklarımızın tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama garantisi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun, "İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu söyledi.

Haydar Şahin  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
İran: Savaşın sona ermesinin tek yolu meşru haklarımızın tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama garantisi

Erbil

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İran: Savaşın sona ermesinin tek yolu meşru haklarımızın tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama garantisi

İran: Savaşın sona ermesinin tek yolu meşru haklarımızın tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama garantisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet