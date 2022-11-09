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Dünya

İran, Rusya'yla yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzaladı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Rusya'yla doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.11.2022
İran, Rusya'yla yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzaladı

İstanbul

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmelere değindi.

Ovci, "Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık." dedi.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını kaydetti.

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