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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran resmi haber ajansı: İsrail, Şam'da İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı düzenledi

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

Ahmet Dursun  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İran resmi haber ajansı: İsrail, Şam'da İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı düzenledi

Tahran

IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

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