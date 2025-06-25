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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Trump'a "tebrik mesajı" göndermesine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'i, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD'nin İran'a saldırısını tebrik eden" mesajı nedeniyle eleştirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İran, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Trump'a "tebrik mesajı" göndermesine tepki gösterdi

İstanbul

Bekayi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı Sözcü, "NATO Genel Sekreteri'nin egemen bir ülkeye yönelik saldırıyı 'gerçekten olağanüstü' olarak nitelendirip tebrik etmesi, utanç verici, nefret uyandırıcı ve sorumsuzluktur. Zulüm ve adaletsizliği destekleyen biri onurdan yoksundur. Bir suçu destekleyen kişi suç ortağı ve suç ortağı sayılır." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, bir sosyal medya platformunda, NATO Genel Sekreteri Rutte’den aldığı tebrik mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Rutte'nin Trump'a gönderdiği mesajında, "İran’daki kararlı adımınız için tebrikler ve teşekkürler. Gerçekten olağanüstü bir eylemdi ve başka hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Bu hamle hepimizin kendini daha güvende hissetmesini sağladı." ifadelerine yer verilmişti.

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