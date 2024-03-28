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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran lideri Hamaney, Filistin İslami Cihad Hareketi lideri ile Gazze'deki durumu görüştü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Siyonist rejimin, tüm askeri teçhizatları ve dünyanın zalim güçlerinin desteğiyle kadın ve çocukları öldürmesi, bu rejimin direniş güçlerine karşı koyma ve onları yenme gücüne sahip olmadığını gösteriyor." dedi.

Haydar Şahin  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
İran lideri Hamaney, Filistin İslami Cihad Hareketi lideri ile Gazze'deki durumu görüştü

Tahran

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’a gelen Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve beraberindeki heyet ile Filistin ve Gazze’deki durumu ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hamaney, Nahhale ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Gazze’deki gelişmelere değinen Hamaney, “Siyonist rejimin, tüm askeri teçhizatları ve dünyanın zalim güçlerinin desteğiyle kadın ve çocukları öldürmesi, bu rejimin direniş güçlerine karşı koyma ve onları yenme gücüne sahip olmadığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Nahhale de tüm zorluklara rağmen Gazze halkının Filistin direniş güçleri ile birlikte ABD ve İsrail’in planlarını boşa çıkardığını belirterek, başta Hamas ve İslami Cihad hareketleri olmak üzere direniş güçleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu ifade etti.

Gazze’deki durumu değerlendiren Nahhale, “Gazze halkı ve direniş güçleri nihai zafere kadar dik durmaya devam edecek ve Allah'ın lütfuyla nihai zafer çok uzak olmayan bir gelecekte elde edilecektir.” dedi.

Hamaney, önceki gün de resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmüştü.

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