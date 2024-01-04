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İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir." dedi.

Ahmet Dursun  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İran: Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili BM nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattık

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hukuki ve siyasi girişimler başlattıklarını açıkladı.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan Kirman'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar dileyen Abdullahiyan, "Dışişleri Bakanlığı, (saldırılarla ilgili) Birleşmiş Milletler aracılığıyla hukuki ve uluslararası acil eylemlerini başlattı." ifadelerini kullandı.

"İran, saldırıya ateş ve öfkeyle karşılık verecek"

Öte yandan İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan da konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran, bu terörist saldırıyı düzenleyenlere, faillere ve bu terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese ateş ve öfkeyle karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyine saldırıyı kınama çağrısı yaptı.

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