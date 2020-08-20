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Dünya

İran, Kasım Süleymani'nin adının verildiği yeni orta menzilli füzelerini tanıttı

İran, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği orta menzilli balistik ve cruise (seyir) füzelerini tanıttı.

Ahmet Dursun   | 20.08.2020
İran, Kasım Süleymani'nin adının verildiği yeni orta menzilli füzelerini tanıttı

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Savunma Sanayi Günü münasebetiyle başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üst düzey yetkililer katıldı. 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma kapasitesini artırdığını ancak hiçbir zaman saldırı stratejisi izlemediğini söyledi.

"Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsun"

İran'ın hiçbir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediğini ifade eden Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil." dedi.

Törende, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in isimlerinin verildiği iki yeni yerli üretim füze tanıtıldı.

Füzeler hakkında bilgi veren Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Şehid Hac Kasım Süleymani" adı verilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğunu bildirdi.

Hatemi, "Ebu Mehdi" adı verilen füzenin de seyir füzesi olarak tasarlandığını ve 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip olduğunu kaydetti. 

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