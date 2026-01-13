İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 664'e yükseldi
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe dair raporunda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 16 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.
Rapora göre, bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybetti, 10 bin 721 kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), gösterilerde emniyet güçlerine ilişkin ölü sayısını belirtmeksizin, 9'u on sekiz yaşından küçük 648 eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Devam eden olaylarda binlerce kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
HRANA, 15'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 538'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 600'e yükseldiğini duyurmuştu.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Tahran Üniversitesi, öğrenci yurtlarını kapattığını açıkladı
İran'da rejim karşıtı protestoların başlangıç noktası başkentte, Tahran Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının 10 gün süreyle kapatıldığı duyuruldu.
Tesnim Haber Ajansı, Tahran Üniversitesi Eğitim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, üniversitenin lisans düzeyindeki öğrenci yurtlarının bugün itibarıyla 10 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.
Öğrencilerden, yurtları en kısa sürede boşaltmaları istendi.
Söz konusu kararın, ülkede 17'nci gününe giren gösterilere katılımın engellenmesi amacıyla alındığı öne sürülüyor.
İran: Göstericilerin çoğu "silahlı teröristler" tarafından kesici aletlerle öldürüldü
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, hayatını kaybeden çoğu protestocunun silahlı teröristler tarafından kesici aletlerle hayati organları hedef alınarak veya yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre Arani, hayatını kaybeden protestocuların ölüm nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.
Arani, olaylarda hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının, kesici aletlerle hayati organlarının hedef alındığını, çok yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edilmesi veya çatılardan hedef alınmaları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.
Protestocuların arasına silah eğitimi almış bazı unsurların sızdığını iddia eden Arani, söz konusu unsurların göstericileri hayati organlarını vuracak şekilde hedef aldığını öne sürdü.
Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.
İran, diplomatik personel ve temsilcilerine kısıtlama getiren AB'ye karşılık vereceğini duyurdu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa Parlamentosunun (AP) İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı almasına tepki göstererek Avrupa Birliği (AB) ile düşmanlık peşinde olmadıklarını ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık vereceklerini belirtti.
Erakçi ABD merkezli X hesabından paylaştığı mesajında, "Gazze'de iki yıldan fazla süren ve 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırım, Avrupa Parlamentosu'nu İsrail'e karşı gerçek bir adım atmaya yöneltmedi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranırken bile Avrupa hava sahasında serbestçe uçabiliyor." ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan, İsrail'e karşı adım atmayan Avrupalı yetkililerin İran'da şiddet olaylarına dönüşen protestoların başlamasından sonra İranlı diplomatların ülkeye girişini yasaklamasına dair şunları kaydetti:
"İnsanlar aptal değil. Olan biteni kendi gözleriyle görüyorlar. İran, AB ile düşmanlık peşinde değil ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık verecektir."
AP Başkanı Roberta Metsola, dün yaptığı açıklamada, İran'daki gösterilere destek için İranlı tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.
AB, İran'a yönelik ek tedbirler almaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki "aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin sürekli kısıtlanmasını" kınadığını bildirerek rejime karşı hızla ek tedbirler alacaklarını duyurdu.
Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'daki gösterilerle ilgili açıklama yaptı.
Avrupa Parlamentosunun (AP) İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin, AP binalarına girişini yasaklamasını takip eden açıklamasında von der Leyen, "İran'daki artan can kayıpları dehşet verici." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin sürekli kısıtlanmasını" kınadığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun halihazırda AB'nin insan hakları yaptırım rejimine tabi olduğunu anımsatan von der Leyen, daha fazla tedbirin de hızla alınacağını kaydetti.
AB Komisyonunun Dış İlişkiler sözcülerinden Anouar El Anouni de bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, siyasi işler ve güvenlikten sorumlu komitenin bugün toplanacağını ve atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.
Almanya, İran'a karşı daha sert yaptırımlar istiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasından yana olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Wadephul, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi aleyhine daha sert önlemler alınmasını talep ederek, "Bu rejime yaptırım uygulamak için mevcut tüm önlemleri kullanacağız." dedi.
Yaptırımlara, Avrupa Birliği'nin (AB) terör yaptırımları listesine İran'ın eklenmesinin de dahil olduğunu ifade eden Wadephul, bunun AB'de oybirliği gerektirdiği için şu ana kadar uygulanamadığını ancak bunu başarmak için çaba göstereceklerini belirtti.
Wadephul, İran'da halkın meşruiyetini yitirmiş, kendi halkına karşı insanlık kurallarını ihlal edici yöntemler uygulayan adaletsiz bir rejim olduğunu savundu.
Alman Bakan, uluslararası toplumun ayrıca İran halkının yanında olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini kaydetti.
ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili bir soruya Wadephul, bu konudaki kararların Amerikan hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkisi altında olduğunu ifade etti.
BM Komiseri Türk'ten İran'a protestoculara karşı "şiddet ve baskıyı durdurması" çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İranlı yetkilileri, barışçıl protestoculara karşı her türlü şiddet ve baskıyı derhal durdurma, internet ve telekomünikasyon hizmetlerine tam erişimi yeniden sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Türk'ün İran'da devam eden protestolara ilişkin açıklamasını paylaştı.
Türk, İran genelinde güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik artan şiddeti karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek, raporlara göre, yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin tutuklandığını kaydetti.
Barışçıl göstericilerin öldürülmesinin durdurulması gerektiğini vurgulayan Türk, "Protestocuların 'terörist' olarak etiketlenerek onlara karşı şiddetin meşrulaştırılması kabul edilemez. İranlı yetkilileri, barışçıl protestoculara karşı her türlü şiddet ve baskıyı derhal durdurma, internet ve telekomünikasyon hizmetlerine tam erişimi yeniden sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Türk, en son 2022'de olduğu gibi, İran nüfusunun geniş kesimlerinin, ülkelerinin yönetiminde temel değişiklikler talep ederek sokaklara döküldüğüne işaret ederek, İranlı yetkililerin, meşru değişim taleplerini bastırmak için "acımasız güç" kullanarak tepki verdiğini belirtti.
Bu korkunç şiddet döngüsünün devam edemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Türk, şöyle devam etti:
"İran halkının adalet, eşitlik ve hakkaniyet talepleri duyulmalı. Tüm ölümler, protestoculara karşı şiddet ve diğer insan hakları ihlalleri, uluslararası insan hakları norm ve standartlarına uygun olarak soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli."
Türk, bazı yargı yetkililerinin, hızlandırılmış yargılama süreçleriyle protestoculara karşı ölüm cezasının kullanılabileceği ihtimaline dikkati çeken kamuoyu açıklamalarının son derece endişe verici olduğuna da değindi.
İranlıların barışçıl şekilde gösteri yapma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Türk, "(Protestocuların) Şikayetlerinin dinlenmesi ve ele alınması gerekiyor. Bu, kimse tarafından araçsallaştırılmamalı." yorumunu yaptı.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
