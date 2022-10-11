Dolar
18.58
Euro
18.07
Altın
1,671.21
ETH/USDT
1,290.30
BTC/USDT
19,228.00
BIST 100
3,598.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

İran İçişleri Bakanı: Bu isyan hareketi Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan sokak gösterilerinin, aralarında terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da bulunduğu Kürt ayrılıkçı örgütler tarafından organize edildiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 11.10.2022
İran İçişleri Bakanı: Bu isyan hareketi Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran'ın Kürdistan eyaletinin merkez kenti Senendec'te kentin su arıtma tesisinde incelemeleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vahidi, "Bu isyan hareketi, sabıkası son derece kötü olan ayrılıkçı Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir. Bu örgütlerin cinayetler ve kanla dolu bir tarihi var. Bunlar bugün de isyan hareketiyle etkin bir rol oynamak çabasındalar." dedi.

İranlı Bakan, ordu ve güvenlik güçlerinin halka rahatsızlık veren rejim karşıtlarına kararlılıkla karşılık vereceğinin altını çizdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da geçen günlerde ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlayarak Irak'ın kuzeyinde bu örgütlerin mevzilerine saldırılar düzenlemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin: Putin ile Erdoğan Astana'da 13 Ekim'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
Terörün pençesindeki evlatları için Dünya Kız Çocukları Günü'nde nöbetteler

Benzer haberler

İran İçişleri Bakanı: Bu isyan hareketi Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir

İran İçişleri Bakanı: Bu isyan hareketi Komele, İKDP ve PJAK örgütlerince tertip edilmiştir

İran'daki protestolarda terör örgütlerinin etkisi ve potansiyeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet