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Dünya

İran: Heniyye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İran: Heniyye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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