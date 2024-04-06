Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,329.90
BTC/USDT
67,930.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oluyor
logo
Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Şam Konsolosluğuna yapılan saldırının asıl sorumlusu ABD'dir

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Şam Konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının asıl sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Şam Konsolosluğuna yapılan saldırının asıl sorumlusu ABD'dir

İstanbul

Tesnim Haber Ajansına göre Bakıri, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin İsfahan'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Şam'a yönelik saldırıda Zahidi ve beraberindeki İranlı askerlerin öldürülmesinin İsrail'in sonunu hızlandırdığını savunan Bakıri, İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı, "Şam saldırısının asıl sorumlusu ABD'dir ve hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansı 104. yaşını kutluyor
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Eskişehir'in barajları doldu
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor
İçme ve kullanma suyu havzası koruma planlarının hazırlanmasında değişikliğe gidildi

Benzer haberler

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Şam Konsolosluğuna yapılan saldırının asıl sorumlusu ABD'dir

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Şam Konsolosluğuna yapılan saldırının asıl sorumlusu ABD'dir

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

GÖRÜŞ- Türkiye'nin terör operasyonları: İran denklemin neresinde?

İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda ölenler için Tahran'da tören düzenlendi

İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda ölenler için Tahran'da tören düzenlendi
Netanyahu'dan İran'a tehdit: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar vereceğiz

Netanyahu'dan İran'a tehdit: Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar vereceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran'la karşılıklı elektrik ticareti başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran'la karşılıklı elektrik ticareti başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet