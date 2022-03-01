Dolar
13.89
Euro
15.55
Altın
1,922.38
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
44,218.00
BIST 100
1,958.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer müzakerelerde sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin "ülkesinin sonsuza kadar beklemeyeceğini" ifade etti.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 01.03.2022
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer müzakerelerde sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyledi

İstanbul

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD tarafının "İran uyumsuz davranırsa nükleer anlaşmadan çekiliriz." açıklamasına cevap verdi.

Sözcü Hatibzade, "Eğer ABD kararlı davransa anlaşmaya varılır. İran buna hazır ama sonsuza kadar beklemeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Hatibzade, bir kez daha bunun tekrar edilmemesi konusunda emin olmaları gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında, "İran müzakerelerin ilerlemesi konusunda uyumsuz davranırsa, ABD nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarından geri çekilmeye hazırdır." demişti.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık çözülme periyoduna girdi
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı
Japonya, Kovid-19 nedeniyle uyguladığı sınır önlemlerini hafifletiyor

Benzer haberler

Kremlin: Yaptırımlar nedeniyle konumumuzu değiştirmeyeceğiz

Kremlin: Yaptırımlar nedeniyle konumumuzu değiştirmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer müzakerelerde sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyledi

GÖRÜŞ- Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye etkileri

Ukrayna savaşının erken sonuçları

Ukrayna savaşının erken sonuçları
Prof. Dr. Taşansu Türker tüm yönüyle Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Prof. Dr. Taşansu Türker tüm yönüyle Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
Rusya’nın erişebildiği rezervlerin üçte biri ülke içinde ve Çin'de kaldı

Rusya’nın erişebildiği rezervlerin üçte biri ülke içinde ve Çin'de kaldı