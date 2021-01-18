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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların Tahran yönetimi üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 18.01.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır

Tahran

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılan Zarif, çıkışta gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı olarak uluslararası düzeyde ve ikili görüşmelerde Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade suikastlariyle ilgili gerekli hukuki takibatı yaptıklarını ve milletvekillerine konuyla ilgili bilgi verdiğini aktaran Zarif, şunları kaydetti:

"İran, gerginlik ve savaş peşinde değildir. Trump'ın bitmek üzere olan hükümetinin attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır. İran'a saldırı gibi bir kastı olan önceki işgalleri göz önünde bulundurmalıdır. Bir-iki günlük ömrü kalan Trump hükümetine karşı caydırıcılığımız iyi işliyor." ​​​​​​​

Zarif, Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini hatırlatarak, "Yerleşim yerlerine özellikle de tarihi bir miras olan Gence şehrine yapılan saldırıya karşı çıktık." dedi.



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