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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'la Türkiye'nin iş birlikleri bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" dedi.

Ekip   | 29.01.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'la Türkiye'nin iş birlikleri bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran ve Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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