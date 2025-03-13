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Dünya

İran Dışişleri Bakanı, Umman aracılığıyla ABD ile dolaylı müzakere ihtimalinin olduğunu söyledi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer meselede Avrupa ile müzakerelere devam ettiklerini buna paralel olarak Rusya ve Çin ile de yakın istişarelerin sürdüğünü belirterek ABD ile Umman aracılığında dolaylı müzakere ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Ahmet Dursun  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İran Dışişleri Bakanı, Umman aracılığıyla ABD ile dolaylı müzakere ihtimalinin olduğunu söyledi

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'ya bağlı yayın yapan "İran" gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakere çağrısını ve tehditleri ile dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "azami baskı" politikasına dair Erakçi, "Eğer diğer tarafın azami baskı uyguladığı bir durumda müzakerelere girersek müzakerelere düşük bir pozisyondan başlamış oluruz ve hiçbir şey elde edemeyiz. Dolayısıyla bu, inatçılık veya idealizm meselesi değil, uzmanlık meselesidir. Karşı tarafa baskı siyasetinin etkisiz olduğunun ispatlanması lazım ki eşit şartlarda masaya oturabilelim." dedi.

Müzakerelerin Avrupa ülkeleri ile sürdüğünü aktaran İranlı Bakan, şöyle devam etti:

"Avrupalılar geçen turda iyi bir arabuluculuk rolü oynadılar ve şimdi de aynı rolü oynayabilirler. Avrupalılarla bu müzakereleri sürdürüyoruz ve buna paralel olarak Rusya ve Çin ile de yakın istişarelerimiz devam ediyor."

Erakçi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını hedeflediklerini belirterek "Biz eşit şartlarda, baskı ve tehditlerden uzak olduğumuzda, halkımızın ulusal çıkarlarının güvence altına alınacağından emin olunduğunda (ABD ile) doğrudan müzakerelere gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki dönemlerde Umman üzerinden ABD ile dolaylı müzakereler yapıldığının ve bunun yeniden olup olmayacağının sorulması üzerine Erakçi, "Evet, bu garip bir yöntem değil ve tarih boyunca defalarca yaşandı. Birbirleriyle doğrudan konuşmak istemeyen ülkeler dolaylı olarak konuştular. Dolayısıyla dolaylı müzakere imkanı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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