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İran Dışişleri Bakanı ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, İsviçre aracılığıyla ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını buna karşılık ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatları yaparak savaşın kapsamını artırdığını belirtti.

Ahmet Dursun  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İran Dışişleri Bakanı ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını söyledi

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinden kaynaklanan sorunları ve Gazze'deki krizi değerlendirdi.

Filistinli gruplar ile İsrail yönetimi arasında varılan çatışmalara "insani ara" veren uygulamanın uzatılması gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, "Bu geçici ateşkes, kalıcı bir ateşkes haline gelmeli aksi takdirde bölge yeni koşullarla karşı karşıya kalacak. Siyonist rejim ve Amerikalılar, bu savaş suçlarının durdurulmamasının ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumla ilgili ABD ile aracılar yoluyla temasta olduklarını aktaran Abdullahiyan, "Son 6 hafta içinde ABD'den diplomatik yollarla özellikle de ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla mesajlar aldık. Amerikalılar, mesajlarında savaşın kapsamını genişletmeyi düşünmediklerini her zaman vurguladı." diye konuştu.

Abdullahiyan, Washington'ın mesajlarına yanıt olarak, "ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatlarıyla savaşın kapsamını artırdığı ve bunun sorumlusu olduğu" mesajını ilettiklerini aktardı.

ABD hükümetinin, İsrail'e desteğin bu şekilde devam etmesinin Amerikalı politikacıların ve Beyaz Saray'ın çıkarına olmadığı sonucuna vardığına dair bilginin bazı aracılar yoluyla kendilerine ulaştığını aktaran Abdullahiyan, "Bu bilginin doğru olduğunu umuyoruz. Bunun doğrulaması da ABD'nin Siyonist rejimi ateşkesi sürdürmeye ve savaşı tamamen durdurmaya zorlamasıyla olmalıdır." dedi.

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