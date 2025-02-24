Dolar
36.44
Euro
38.21
Altın
2,943.38
ETH/USDT
2,677.80
BTC/USDT
94,917.00
BIST 100
9,574.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

İran'da başkent Tahran dahil bir çok eyalette enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları salı günü de tatil edildi.

Ahmet Dursun  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

Tahran

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran, Doğu Azerbaycan, Elburz, Güney Horasan, Gülistan, Rezevi Horasan, Simnan, Kuzey Horasan, Merkezi, Kürdistan, Gilan, Mazenderan, Kirmanşah ve Batı Azerbaycan gibi bir çok eyalette üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın da tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran Valiliğinin Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğini gösteren meteorolojik raporlar alındığını ve enerji tüketiminde tasarruf nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Başkent Tahran dahil bir çok eyalette bugün de aynı gerekçeyle üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 15'i tutuklandı
"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz
Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı

İran'da PKK/PJAK terörünün mağdurları bazı Avrupa ülkelerinin örgüte desteğini protesto etti

İran'da enerji tasarrufu amacıyla yarın bir çok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe deyişle cevap verdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin baskılarına Türkçe deyişle cevap verdi
İran'ın İsfahan kenti "2025 Tur Operatörleri Buluşması"na ev sahipliği yapıyor

İran'ın İsfahan kenti "2025 Tur Operatörleri Buluşması"na ev sahipliği yapıyor
İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi

İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet