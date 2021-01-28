Euro
8.93
Dolar
7.38
BIST 100
1,467.88
Altın
1,839.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarımız kilitlendi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarının kilitlendiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 28.01.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarımız kilitlendi

Istanbul

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarının kilitlendiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Ziraat Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı projelerin açılış programında konuşan Ruhani, "Yaptırımlar nedeniyle finansal kaynaklarımız dünya genelinde kilitlendi. Finansal kaynaklarımızı kullanmamıza izin vermiyorlar. Petrol ve doğal gaz ihracatımıza izin vermediler, diğer ihracat kalemlerinde de sorun çıkarttılar." dedi.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Ruhani, "Son 10 ayda ithalatımız 30 milyar dolar, petrol dışı ihracatımız ise yaklaşık 28 milyar dolar oldu. Bu rakam daha fazla olmalıydı fakat koronavirüs nedeniyle son bir yıl zor geçti." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ruhani, zirai kalkınmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde yaklaşık 4 milyon 300 bin kişinin tarım alanında faaliyet gösterdiğine işaret eden Ruhani, zirai kalkınmanın sağlanması için hükümetin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı
Kovid-19 salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti
BioNTech ve Pfizer: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarımız kilitlendi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarımız kilitlendi