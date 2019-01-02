İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Petrol satışlarımız beklediğimiz gibi devam ediyor. ABD, İran'ın petrol, gaz ve petrol ürünleri ihracatını engelleyemeyecek." dedi.

TAHRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 9 aylık dönemde petrol dışı ihracat gelirinde 750 milyon dolar artış sağladıklarını belirten Ruhani, ABD'nin baskısına rağmen ekonominin olumlu ve ümit verici olduğunu ifade etti.

Göreve geldiğinde ülke genelinde toplam çalışan sayısının 20 milyon 600 bin olduğunu, bu sayının şimdi 24 milyona ulaştığını kaydeden Ruhani, 3 milyon 309 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Ruhani, işsizlik sorununun devam ettiğini ancak 15 eyalette istihdamı arttırmayı başardıklarını dile getirdi.

"ABD, İran'ın petrol, gaz ve petrol ürünleri ihracatını engelleyemeyecek"

ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemede başarılı olamayacağını ve Tahran'ın yoluna devam edeceğini söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Petrol satışlarımız beklediğimiz gibi devam ediyor. Sadece küçük bazı problemler var. Onlar da halledilebilir. Halkımıza şunu ifade etmek istiyorum: ABD, İran'ın petrol, gaz ve petrol ürünleri ihracatını engelleyemeyecek."

Ruhani'den Trump'ın Irak ziyaretine tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gerçekleştirdiği "sürpriz" ziyarete tepki gösteren Ruhani, ABD'nin 2003'te Afganistan ve Irak'ın "kurtarıcısı" olduğunu iddia ettiğini hatırlatarak, "Eğer Irak'ın kurtarıcısı olduğunuz iddiası doğru ise neden resmi ve aleni bir ziyaret gerçekleştirmiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Ruhani, Trump'a yönelik eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Bağdat ve Basra caddelerinde nasıl karşılandığınızı görün. Karanlık bir gecede gizli bir şekilde küçük bir askeri üsse gelip fotoğraf çektiriyor, kısa bir sohbet yapıyor ve 1-2 saat sonra Irak'tan ayrılıyorsunuz. Bu sizin bölgede yenildiğiniz, başarılı olamadığınız, Irak halkının sizden razı olmadığı ve sizin de halk arasına çıkmaya cesaret edemediğiniz anlamına geliyor."

Muhabir: Muhammet Kurşun